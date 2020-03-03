EIZO выпускает первый в мире эталонный монитор HDR со встроенным датчиком калибровки

Компания EIZO объявила о выпуске ColorEdge PROMINENCE CG3146 - 31,1-дюймового эталонного монитора HDI с высоким динамическим диапазоном и с разрешением DCI-4K (4096 x 2160). Это модель, являющаяся преемником флагманского эталонного HDR-монитора EIZO, ColorEdge PROMINENCE CG3145, и первая, включающая встроенный калибровочный датчик. Как и его предшественник, CG3146 отображает как очень яркие, так и очень темные области на экране, также монитор обладает высокой яркостью 1000 кд / м ^ 2 и контрастностью 1 000 000: 1.

С помощью программного обеспечения EIZO ColorNavigator 7 пользователи могут регулярно и надежно калибровать и контролировать качество своего монитора.Также могут одновременно калибровать все цветовые режимы, устанавливать регулярные интервалы повторной калибровки и поддерживать контроль качества в средах с несколькими мониторами.

ColorEdge PROMINENCE CG3146 поддерживает кривую HLG и PQ для отображения и редактирования широковещательного, пленочного и другого видеоконтента в HDR. Оптимизированные гамма-кривые делают изображения более правдоподобными по сравнению с тем, как человеческий глаз воспринимает реальный мир, по сравнению с SDR.

Дополнительные возможности:

Single-Link 12G / 6G / 3G / HD-SDI и Dual- или Quad-Link 3G / HD-SDI

Поддержка VPID для подключений SDI

Входы HDMI и DisplayPort

3D LUT для индивидуальной настройки цвета

Быстрая настройка параметров монитора с помощью лицевой панели

Доступность:

Монитор оснащен датчиком температуры для точного измерения температуры внутри монитора, а также для оценки температуры окружающей среды. Кроме того, EIZO использует AI (искусственный интеллект) в алгоритме оценки монитора, поэтому он может различать различные схемы изменения температуры для расчета еще более точной коррекции.Поставка ColorEdge PROMINENCE CG3146 начнется в апреле 2020 года.