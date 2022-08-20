EK Fluid Works Compute Series X7000-RM - GPU-сервер с жидкостным охлаждением

Компания EK представила GPU-сервер EK X7000-RM с жидкостным охлаждением.

Это стоечный графический сервер жидкостным охлаждением создан специально для профессиональных приложений с высокой плотностью вычислений, включая машинное обучение, искусственный интеллект, фермы рендеринга и моделирование научных вычислений и многое другое.

Данное решение призвано производить на 175 % больше вычислительной мощности графического процессора, чем другие конкурирующие серверы с воздушным охлаждением аналогичного размера. Все процессоры и видеокарты в сервере X7000-RM оснащены специальным водоблоком и отверстием G1/4 на задней панели для упрощения подключения.

EK Fluid Works Compute Series X7000-RM продается по цене от 18 524 долларов.
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