EK Water Blocks выпустила высокоскоростные вентиляторы Meltemi

Вентиляторы EK Water Blocks Meltemi основаны на популярном дизайне вентиляторов EK Vardar. Они имеют ширину 38 мм, это позволило установить двигатель который обеспечивает повышенные характеристики, а именно максимальную скорость вращения до 3500 Об/мин.

Вентилятор имеет двойной шарикоподшипник с ресурсом MTBF 50 тысяч часов. На максимальной скорости вращения вентилятор выдает до 121 CFM воздушного потока. Квадратная конструкция обеспечивает оптимальную производительность. Размер вентилятора составляет 120 мм.

Новые вентиляторы EK Water Blocks Meltemi можно приобрести в интернет-магазине EKWB по цене 25.90 евро.