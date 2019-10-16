EK Water Blocks анонсировал водоблок для видеокарт AMD Radeon RX 5700

Компания EK, ведущий производитель компьютерного оборудования для жидкостного охлаждения премиум-класса, выпускает водоблок EK-AC Radeon RX 5700 + XT D-RGB. Этот водоблок также совместим с эталонными видеокартами AMD Radeon RX 5700 и 5700 XT. Основание блока выполнено из высококачественного алюминия, а верх - из стеклоподобного акрилового материала. Весь водоблок освещается светодиодом D-RGB. Уплотнение обеспечивается высококачественными уплотнительными кольцами из EPDM с предварительно установленными стойками, что обеспечивает безопасную и простую процедуру установки.

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Жидкостное охлаждение графического процессора Radeon RX 5700 позволит разогнать его до максимального времени, допустимого для карты, и достичь на 20% лучших результатов в зависимости от рабочей нагрузки. Даже при разгоне, карта будет иметь гораздо более низкие температуры и меньший уровень шума, что обеспечивает еще более длительный срок службы карты.Рекомендованная розничная цена составляет: 109,90 €