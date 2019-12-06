EK Water Blocks анонсировала новый вентилятор EVO 140ER D-RGB

2019-12-06, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - EK-Vardar EVO 140ER D-RGB. ; [60]
Компания EK Water Blocks выпускает 140-мм версию D-RGB своего вентилятора EK-Vardar EVO 140ER D-RGB.

EK-Vardar RGB - это компьютерный вентилятор охлаждения с высоким статическим давлением, разработанный и созданный в первую очередь для высокопроизводительных компьютерных систем жидкостного охлаждения. Вентилятор использует двойной шарикоподшипник, имеет рабочий диапазон от 400 об / мин, до 1600 об / мин. Помимо работы на низких оборотах, вентилятор имеет функцию «Старт-Стоп», которая обеспечит пользователю шумовую среду 0 дБ. Также новая конструкция Dual-Ball с сроком службы 50 000 часов (MTBF) обеспечивают бесперебойную работу на долгие годы.

Прозрачная, но матовая конструкция с 7 лопастями вентилятора оптимизирована для рассеивания света и работы под высоким давлением. Под втулкой двигателя находятся в общей сложности 9 адресуемых светодиодов, обеспечивающих рассеивание света на 360 градусов и при дневном свете. Диоды могут управляться отдельно, обеспечивая уникальные световые эффекты.

Одной из ключевых особенностей вентиляторов EK-Vardar RGB является его простота, поскольку он использует стандартное 3-контактное подключение 5 В D-RGB. Это означает, что его можно использовать с любым стандартным 3-контактным 5-вольтовым контроллером D-RGB.

Комментарии и отзывы EK-Vardar EVO 140ER D-RGB.
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