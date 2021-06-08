EK Water Blocks выпустила систему охлаждения серии Nucleus

Кулер предлагает множество новых функций, вращающуюся верхнюю крышку блока ЦП, ЖК-дисплей. Новая серия совместима с новейшим поколением процессоров Intel и AMD. EK-Nucleus AIO и Nucleus AIO Vision имеет стильный дизайн, резиновые трубки, вентиляторы с RGB-подсветкой. Максимальная скорость вращения вентиляторов составляет 2200 об/мин. В серии использованы поворотные фитинги, которые упрощают сборку систему. Основание блока ЦП из никелированной меди.
Система охлаждения EK-Nucleus AIO уже доступна для заказа через интернет-магазин EK.