EK Water Blocks выпустила систему охлаждения серии Nucleus

EK Water Blocks выпустила систему охлаждения серии Nucleus. В серию вошли два кулера EK-Nucleus AIO Lux и EK-Nucleus AIO Vision. Представлены варианты с 120 мм, 240 мм и 360 мм радиаторами.

Кулер предлагает множество новых функций, вращающуюся верхнюю крышку блока ЦП, ЖК-дисплей. Новая серия совместима с новейшим поколением процессоров Intel и AMD. EK-Nucleus AIO и Nucleus AIO Vision имеет стильный дизайн, резиновые трубки, вентиляторы с RGB-подсветкой. Максимальная скорость вращения вентиляторов составляет 2200 об/мин. В серии использованы поворотные фитинги, которые упрощают сборку систему. Основание блока ЦП из никелированной меди.

Система охлаждения EK-Nucleus AIO уже доступна для заказа через интернет-магазин EK.
Комментарии и отзывы EK-Nucleus AIO и Nucleus AIO Vision
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