EK анонсировала радиаторы EK-Quantum Convection для M.2 накопителей

EK Water Blocks анонсировала новую линейку радиаторов EK-Quantum Convection для твердотельных накопителей M.2 NVMe.

EK-Quantum Convection M.2 NVMe — это пассивный алюминиевый радиатор для твердотельных накопителей M.2 NVMe. Новый радиатор от EK снижает температуру накопителя, тем самым позволяет избежать снижения производительности накопителя. Он совместим с дисками формата 2280 M.2 NVMe.

Радиатор изготовлен из высококачественного алюминия и доступен в четырех различных вариантах отделки: черный, золотой, никель и серебро.

Цена охлаждающего радиатора EK-Quantum Convection M.2 NVMe для накопителей начинается от 31,90 евро.