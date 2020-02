EK и In Win выпустили компьютерный корпус EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition.

EK представляет новый корпус, который является результатом успешного сотрудничества между EK и In Win с ограниченным тиражом в 200 экземпляров

Корпус EK-Quantum In Win 909EK представляет собой уникальную и сильно модифицированную версию очень популярного высокопроизводительного корпуса In Win 909. Сам корпус шире, чем обычный корпус In Win 909, чтобы можно было установить два толстых 480-мм радиатора XE со своими вентиляторами. Он оснащен встроенной распределительной пластиной, которая также служит лотком для материнской платы, и может поддерживать двойной насос D5.

Корпус оснащен несколькими стандартными входами и выходами G1 / 4 "и обеспечивает простую установку жестких труб и также способен поддерживать до четырех графических процессоров.

Корпуси изготовлен ​​из алюминия толщиной 4 мм, а ее скошенный край и гладкий анодированный алюминий прекрасно обработаны для создания гладкого корпуса. Имеет 2 порта USB Type-A, 1 порт USB Type-C, кнопка питания и разъемы для наушников и микрофона, которые расположены на внутренней стороне корпуса.

Технические характеристики корпуса: