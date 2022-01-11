EK объявляет о выпуске нового водоблока Quantum Velocity² для LGA1200

EK-Quantum Velocity², преемник очень популярного EK-Quantum Velocity, поддерживает сокет Intel LGA 1200. Водоблок демонстрирует инициативу EK-Matrix7, в котором шаг 7 мм управляет высотой продуктов и расстоянием между портами. В этом продукте используется охлаждающий механизм для сокета, обеспечивающий наилучшую производительность и оптимальный поток с минимальными ограничениями на каждой платформе.

Его новый водоблок сохранил название «Velocity», потому что он сохранил способность быть отзывчивым и гибким в мире жидкостного охлаждения. В Velocity² встроен водяной блок охлаждения процессора EK следующего поколения, который предназначен для конкретных сокетов. Сочетание монтажного давления и геометрии охлаждающей пластины, адаптированное для IHS и компоновки кристалла процессоров Intel LGA 1200, используется для достижения низкого гидравлического ограничения потока и высокой производительности. Холодная пластина, обработанная на токарном станке, изготовлена ​​с высокой точностью, чтобы эффективно покрывать IHS и оказывать оптимальное давление на область штампа.

EK-Quantum Velocity² был переработан внутри и снаружи. Новая запатентованная система крепления EK-Exact Mount была разработана в поисках простого в использовании, но эстетически привлекательного механизма крепления. Он состоит всего из трех частей: задней панели, крепежных винтов и самого водоблока. Он вкручивается сзади, что обеспечивает бесшовную и чистую эстетику передней части без каких-либо винтов, нарушающих гармонию формы. В системе используются пружины с предварительным натяжением, спрятанные в верхней части водоблока, поэтому всего за несколько оборотов барашковых гаек установка завершена, и вы получаете точное необходимое прижатие при монтаже.