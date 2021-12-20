EK представила фитинги серии Torque с покрытием из чистого золота

Прошло около двух лет с тех пор, как EK представила фитинги Torque и с тех пор их популярность растет в геометрической прогрессии. Эти фитинги стали идеальным решением для многих известных моддеров. Сегодня было представлено последнее дополнение к фитингам Quantum Line под названием Gold. Вся линейка фитингов и адаптеров изготовлена ​​из латуни, обработанной на станке с ЧПУ, а затем обработана никелированием с последующим покрытием из настоящего золота.

EK-Quantum Torque HDC - это компрессионные фитинги с жесткой трубкой, предназначенные для использования с твердыми трубками, такими как акрил, полиэтилентерефталат и стекло. Они доступны в трех размерах, совместимых с жесткими трубками с внешним диаметром 12, 14 и 16 мм.

EK-Quantum Torque STC - это компрессионные фитинги с мягкой трубкой, совместимые с ПВХ, EPDM, норпреном, силиконом или любым другим типом гибких трубок. Они доступны в трех размерах, совместимых с мягкими трубками диаметром 10/13, 10/16 и 12/16 мм (ID / OD).

Поворотно-угловые адаптеры EK-Quantum Torque имеют цилиндрическую форму. Благодаря отзывам клиентов, они сделаны очень прочными с тугим поворотным шарниром, чтобы избежать изгиба. Выточенные из цельного куска латуни, они используют резьбу G1 / 4 "и имеют три разновидности - поворотный переходник на 90 °, поворотный переходник на 45 ° и поворотный переходник на Т-образную резьбу с резьбой G1 / 4", которые служат разным целям. Т-образный переходник можно использовать для установки дренажных портов или для параллельного соединения компонентов.

Фитинги серии EK-Quantum Torque Gold производятся в Словении и доступны для предварительного заказа через Интернет-магазин EK и сеть партнеров-реселлеров.