EK представила фитинги серии Torque с покрытием из чистого золота

Прошло около двух лет с тех пор, как EK представила фитинги Torque и с тех пор их популярность растет в геометрической прогрессии. Эти фитинги стали идеальным решением для многих известных моддеров. Сегодня было представлено последнее дополнение к фитингам Quantum Line под названием Gold. Вся линейка фитингов и адаптеров изготовлена ​​из латуни, обработанной на станке с ЧПУ, а затем обработана никелированием с последующим покрытием из настоящего золота.

EK-Quantum Torque HDC - это компрессионные фитинги с жесткой трубкой, предназначенные для использования с твердыми трубками, такими как акрил, полиэтилентерефталат и стекло. Они доступны в трех размерах, совместимых с жесткими трубками с внешним диаметром 12, 14 и 16 мм.

EK-Quantum Torque STC - это компрессионные фитинги с мягкой трубкой, совместимые с ПВХ, EPDM, норпреном, силиконом или любым другим типом гибких трубок. Они доступны в трех размерах, совместимых с мягкими трубками диаметром 10/13, 10/16 и 12/16 мм (ID / OD).

Поворотно-угловые адаптеры EK-Quantum Torque имеют цилиндрическую форму. Благодаря отзывам клиентов, они сделаны очень прочными с тугим поворотным шарниром, чтобы избежать изгиба. Выточенные из цельного куска латуни, они используют резьбу G1 / 4 "и имеют три разновидности - поворотный переходник на 90 °, поворотный переходник на 45 ° и поворотный переходник на Т-образную резьбу с резьбой G1 / 4", которые служат разным целям. Т-образный переходник можно использовать для установки дренажных портов или для параллельного соединения компонентов.

Фитинги серии EK-Quantum Torque Gold производятся в Словении и доступны для предварительного заказа через Интернет-магазин EK и сеть партнеров-реселлеров.
Комментарии и отзывы EK Torque
Alphacool представляет водяное охлаждение Eiswolf 2 AIO для …
Alphacool представляет водяное охлаждение Eiswolf 2 AIO для Alphacool сегодня представила решение Eiswolf 2 «All-in-One» для видеокарт Geforce RTX 3080/3090 Gigabyte…
Выпущен вентилятор Alphacool Rise Aurora размером 140 мм…
Выпущен вентилятор Alphacool Rise Aurora размером 140 ммКомпания Alphacool объявила о выпуске 140 мм вентилятора Rise Aurora. Такой вентилятор входит в комплект …
Кулеры Thermaltake теперь поддерживают сокет Intel LGA 1700…
Кулеры Thermaltake теперь поддерживают сокет Intel LGA 1700Компания Thermaltake прилагает все усилия, чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей в высок…
EK выпускает бесплатный комплект обновления LGA 1700 для про…
EK выпускает бесплатный комплект обновления LGA 1700 для про
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкос…
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). ЖидкосНе так давно мы проводили детальное тестирование материнской платы …
Phanteks представила кулеры для процессора Black Glacier One…
Phanteks представила кулеры для процессора Black Glacier OneКомпания Phanteks анонсировала три новых дополнения к серии Glacier One - модели Glacier 240/280 / 360MP …
Sharkoon представляет вентиляторы SHARK Disc PWM и SHARK Bla…
Sharkoon представляет вентиляторы SHARK Disc PWM и SHARK BlaSharkoon Technologies - международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств д…
SAPPHIRE представляет кулеры с жидкостным охлаждением NITRO …
SAPPHIRE представляет кулеры с жидкостным охлаждением NITRO Сегодня Sapphire представила новую линейку кулеров с жидкостным охлаждением NITRO +. Серия дебютирует с д…
Обзор Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Лучшие 80 мм вентиляторыОбзор Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Лучшие 80 мм вентиляторы
Обзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессораОбзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессора
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB. Жидкостное охлаждение с отводом тепла от VRMОбзор Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB. Жидкостное охлаждение с отводом тепла от VRM
Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor