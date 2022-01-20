EK представила водоблоки Vector² для карт ASUS ROG Strix

EK представляет целую серию продуктов жидкостного охлаждения для видеокарт ASUS ROG Strix RTX. Карты RTX 3080, 3080 Ti и 3090 ROG Strix получают водяной блок Vector² с пассивной задней панелью, новую синергетическую активную заднюю панель и другие эстетические элементы, позволяющие настроить графический процессор Strix 30-й серии с водяным охлаждением в соответствии с вашими пожеланиями.

EK-Quantum Vector² Strix RTX 3080/3090 D-RGB — это комплексное решение для жидкостного охлаждения, включающее новый водоблок Vector², заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. В новом облике водоблоков следующего поколения преобладают минималистичные прямые линии.

Двигатель охлаждения Vector 3-го поколения сочетает в себе сопло с 3D-вставкой из плексигласа для улучшения распределения потока и тепловых характеристик. Этот новый механизм охлаждения по-прежнему основан на конструкции двигателя охлаждения Open Split-Flow, который оказался превосходным решением для водяных блоков графического процессора.

Он характеризуется низким ограничением гидравлического потока, что означает, что его можно использовать с более слабыми водяными насосами или насосами, работающими на низкой скорости, и при этом достигать максимальной производительности. Большое внимание было уделено достижению симметричной области потока за счет использования внутреннего моста к вторичным компонентам. Это было сделано для обеспечения охлаждения второстепенных компонентов без ущерба для распределения потока по ядру GPU.

Во всех водоблоках Vector² GPU используется толстая медная охлаждающая пластина толщиной 11 мм с ацеталевым выводом, прикрепленным напрямую, и прочная конструкция с одним уплотнительным кольцом сверху. Эта простая конструкция обеспечивает уверенность при настройке и обслуживании. Теперь доступны два характерных и уникальных варианта освещения D-RGB, дополняющих выбор материала изделия: никель + плексиглас и никель + ацеталь. Обе версии включают в себя заднюю панель из черного анодированного алюминия и основание, изготовленное на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди.