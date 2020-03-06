EK представляет скоростной вентилятор EK-Furious Meltemi 120

EK выпускает самый необычный на сегодняшний день вентилятор EK-Furious Meltemi 120. Этот охлаждающий вентилятор с высоким статическим давлением толщиной 38 мм предназначен исключительно для высокопроизводительных компьютерных систем жидкостного охлаждения. Также новая конструкция с 7 лопастями вентилятора оптимизирована для работы под очень высоким давлением.

Разработанные на базе известных вентиляторов EK-Vardar, и благодаря раме толщиной 38 мм, гораздо лучшая производительность по сравнению с любым стандартным вентилятором.

Поставляется с 4-контактным ШИМ-кабелем длиной 500 мм с красным нейлоновым рукавом.

Эти вентиляторы обеспечивают наилучшую производительность в режиме вытягивания. Рабочий диапазон составляет 1200-3500 об / мин с потребляемой мощностью 9,3 Вт. Максимальный воздушный поток составляет 121 куб/ мин.