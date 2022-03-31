EK работает над созданием водоблока для видеокарты RTX 3090 Ti

EK работает над множеством новых водоблоков Quantum Vector2 для видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Графические процессоры RTX 3090 являются одними из самых востребованных карт на рынке и входят в число компонентов, которые могут значительно выиграть в сочетании с водяным охлаждением. Карта имеет 24 ГБ оперативной памяти GDDR6X, что достаточно для профессионального и игрового использования. Естественно, когда NVIDIA анонсировала еще более мощную карту под названием RTX 3090 Ti, EK стремилась предоставить водоблоки и раскрыть весь потенциал этих монстров. Это позволило бы достичь беспрецедентного уровня производительности и не беспокоиться о перегреве.

EK планирует охватить эталонные модели, Founders Edition и модели AIB. Хотя модель founders edition будет первой в очереди, ниже вы найдете предварительный производственный план EK:
  • ASUS Strix RTX 3090 Ti
  • EVGA FTW3 RTX 3090 Ti
  • NVIDIA Founders Edition RTX 3090 Ti
  • Founders Edition RTX 3090 Ti
  • MSI TRIO и SUPRIM RTX 3090 Ti

Scythe выпустил процессорный кулер Mugen 5 Rev C…
Scythe выпустил процессорный кулер Mugen 5 Rev CScythe выпустил сегодня еще одну версию процессорного кулера Mugen 5, Mugen 5 Rev C. Основанный на класси…
Scythe представил процессорный кулер Fuma 2 Rev. B…
Scythe представил процессорный кулер Fuma 2 Rev. BКомпания Scythe выпускает обновленную версию высокопроизводительного процессорного кулера премиум-класса …
Thermalright представила низкопрофильный процессорный кулер …
Thermalright представила низкопрофильный процессорный кулер Компания Thermalright представила AXP120-X67, низкопрофильный процессорный кулер премиум-класса с верхним…
Zalman представила кулеры AIO линейки Alpha c инновационным …
Zalman представила кулеры AIO линейки Alpha c инновационным Компания Zalman выпустила линейку жидкостных охладителей для процессора - Alpha. Линейка представлена в т…
ARCTIC представил новые кулеры Alpine 17…
ARCTIC представил новые кулеры Alpine 17ARCTIC, ведущий производитель малошумных кулеров и компонентов для ПК, сегодня представил Alpine 17 и Alp…
Phanteks представила новый вентилятор SK PWM D-RGB а также к…
Phanteks представила новый вентилятор SK PWM D-RGB а также кКомпания Phanteks объявила о выпуске нового вентилятора SK PWM D-RGB а также кабеля Gen4 PCIe Riser. …
Alphacool выпускает резервуар ES 4U со встроенной помпой D5…
Alphacool выпускает резервуар ES 4U со встроенной помпой D5Сегодня Alphacool представил резервуар ES 4U со встроенной помпой D5 из серии Enterprise Solutions. Сочет…
MSI отзывает кулеры MAG CoreLiquid 360R и 240R из-за дефекта…
MSI отзывает кулеры MAG CoreLiquid 360R и 240R из-за дефектаКомпания MSI объявила об отзыве своих систем жидкостного охлаждения ЦП MAG CoreLiquid 360R и 240R из-за п…
Обзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждениемОбзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждением
Обзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессораОбзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессора
Обзор Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB. Жидкостное охлаждение с отводом тепла от VRMОбзор Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB. Жидкостное охлаждение с отводом тепла от VRM
Обзор XPG Vento Pro 120 PWM (VENTOPRO120PWM-BKCWW). Вентиляторы для радиатора СВООбзор XPG Vento Pro 120 PWM (VENTOPRO120PWM-BKCWW). Вентиляторы для радиатора СВО
Обзор Arctic F12 PWM PST. Надежный и тихий вентилятор для корпусаОбзор Arctic F12 PWM PST. Надежный и тихий вентилятор для корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor