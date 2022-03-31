EK работает над созданием водоблока для видеокарты RTX 3090 Ti

EK работает над множеством новых водоблоков Quantum Vector2 для видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Графические процессоры RTX 3090 являются одними из самых востребованных карт на рынке и входят в число компонентов, которые могут значительно выиграть в сочетании с водяным охлаждением. Карта имеет 24 ГБ оперативной памяти GDDR6X, что достаточно для профессионального и игрового использования. Естественно, когда NVIDIA анонсировала еще более мощную карту под названием RTX 3090 Ti, EK стремилась предоставить водоблоки и раскрыть весь потенциал этих монстров. Это позволило бы достичь беспрецедентного уровня производительности и не беспокоиться о перегреве.

ASUS Strix RTX 3090 Ti

EVGA FTW3 RTX 3090 Ti

NVIDIA Founders Edition RTX 3090 Ti

Founders Edition RTX 3090 Ti

MSI TRIO и SUPRIM RTX 3090 Ti

EK планирует охватить эталонные модели, Founders Edition и модели AIB. Хотя модель founders edition будет первой в очереди, ниже вы найдете предварительный производственный план EK: