EK выпускает Annihilator EX / EP серверные CPU Waterblock

EK объявляет о выпуске водянного блока EK-Annihilator EX / EP, который специально разработан для процессоров Intel LGA 3647 (Socket P). Весь блок был разработан с нуля, чтобы соответствовать требованиям нового сокета и интегрировать множество возможностей подключения для требований к серверной стойке.Водный блок EK-Annihilator EX / EP сделан в Словении, и он доступен для покупки через EK Webshop и Partner Reseller Network.EK-Annihilator EX / EP - 139.90 €