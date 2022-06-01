EK выпускает распределительную пластину для корпуса LIAN LI O11D XL

EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB, специально разработанная распределительная пластина водяного охлаждения, которая служит в качестве резервуара, направления охлаждающей жидкости и решения для насоса.

Она специально разработана для установки в передней части корпуса Lian Li O11D XL, чтобы обеспечить изысканный эстетический образец и передовое решение для водяного охлаждения с уже установленным оригинальным насосом D5. Пластина также оснащена уникальным индикатором физического расхода, который дает наглядное представление о скорости насоса.

Пластина имеет адресную светодиодную полосу D-RGB, которая проходит по всей длине. Объем резервуара: 787 мл.

EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB имеет несколько впускных и выпускных отверстий с резьбой G1/4″. Расположение этих входов и выходов идеально совмещено с портами других компонентов жидкостного охлаждения EK, таких как водоблоки и радиаторы, чтобы свести к минимуму количество изгибов, чтобы создать аккуратный контур.

Распределительная пластина EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB доступна через интернет-магазин EK по цене около 300 евро.