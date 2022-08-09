EK выпускает водоблок EK-Quantum Delta² TEC с поддержкой LGA 1700

Известный производитель систем охлаждения для ПК EK, объявил о выпуске нового водоблока для экстремального разгона EK-Quantum Delta² TEC. Он поставляется с поддержкой сокета LGA 1700 и процессоров Intel Core 12-го поколения.

EK-Quantum Delta² TEC D-RGB - это водоблок криоохлаждения последнего поколения, созданный в сотрудничестве с Intel. Он обеспечивает стабильную производительность системы и максимальный разгон процессоров Intel Core 12-го поколения.

Охлаждающая пластина изготовлена ​​на станке с ЧПУ из электролитической меди, что обеспечивает высокие тепловые характеристики. Большая площадь поверхности, покрытая ребрами охлаждения, отводит тепло от специально изготовленных пластин.

Водоблок создан на основе специально разработанного двигателя и технологии Intel Cryo Cooling. Они обеспечивают бесшумную работу и максимальный отвод тепла. EK-Quantum Delta² TEC оснащен новым интегрированным резиновым изоляционным кожухом, что гарантирует защиту от протечек.

EK-Quantum Delta² TEC доступен для предварительного заказа через интернет-магазин EK по цене 540 долларов.