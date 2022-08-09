EK выпускает водоблок EK-Quantum Delta² TEC с поддержкой LGA 1700

Известный производитель систем охлаждения для ПК EK, объявил о выпуске нового водоблока для экстремального разгона EK-Quantum Delta² TEC. Он поставляется с поддержкой сокета LGA 1700 и процессоров Intel Core 12-го поколения.

EK-Quantum Delta² TEC D-RGB - это водоблок криоохлаждения последнего поколения, созданный в сотрудничестве с Intel. Он обеспечивает стабильную производительность системы и максимальный разгон процессоров Intel Core 12-го поколения.

Охлаждающая пластина изготовлена ​​на станке с ЧПУ из электролитической меди, что обеспечивает высокие тепловые характеристики. Большая площадь поверхности, покрытая ребрами охлаждения, отводит тепло от специально изготовленных пластин.

Водоблок создан на основе специально разработанного двигателя и технологии Intel Cryo Cooling. Они обеспечивают бесшумную работу и максимальный отвод тепла. EK-Quantum Delta² TEC оснащен новым интегрированным резиновым изоляционным кожухом, что гарантирует защиту от протечек.

EK-Quantum Delta² TEC доступен для предварительного заказа через интернет-магазин EK по цене 540 долларов.

Deepcool выпускает в России белоснежные кулеры GAMMAX L240 A…
Компания Deepcool объявляет о старте продаж в России систем охлаждения популярной серии GAMMAXX L240/360 …
Обзор Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0. Недорогая система водя…
Сегодня в центре внимания у нас будет недорогая система жидкостного охлаждения Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver…
Akasa представила AIO кулеры линейки SOHO…
Производитель систем охлаждения Akasa объявил о выпуске новых кулеров All-in-One серии SOHO. В серию вход…
Alphacool выпускает плоский резервуар Rise Flat с поддержкой…
Компания Alphacool объявила о выпуске резервуара Rise Flat. …
Alphacool представила карбоновые трубки Carbon HardTubes для…
Компания Alphacool объявила о выпуске жестких карбоновых трубок HardTubes диаметром 13 мм и 16 мм, длиной…
Alphacool представил тонкий радиатор NexXxos HPE ST-20…
Alphacool представил тонкий радиатор NexXxos HPE ST-20. Компактный тонкий радиатор может быть установлен …
Deepcool выпускает процессорные кулеры серий LE и AG…
Компания Deepcool объявляет о выпуске систем охлаждения серий LE и AG. За низкую стоимость кулеры обеспеч…
EK выпустила моноблок для материнской платы ASUS ROG Z690-I …
EK объявил о выпуске моноблока Quantum Momentum² Strix Z690-I Gaming D-RGB. Он был разработан специально …
Обзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждениемОбзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждением
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700
Обзор Fractal Design Aspect 12 RGB (FD-F-AS1-1207). Корпусные вентиляторы с нарезным подшипникомОбзор Fractal Design Aspect 12 RGB (FD-F-AS1-1207). Корпусные вентиляторы с нарезным подшипником
Обзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкойОбзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкой
Обзор JONSBO SHADOW 360 ARGB Ver 2.0. Жидкостная система охлаждения с подсветкойОбзор JONSBO SHADOW 360 ARGB Ver 2.0. Жидкостная система охлаждения с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor