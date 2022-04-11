EK выпустила вертикальный держатель EK-Loop EVO — Gen4 Riser

EK, ведущий поставщик компьютерной периферии для жидкостного охлаждения, представил новый кронштейн для вертикальной установки графического процессора EK-Loop EVO — Gen4 Riser.

Это самый надежный и жесткий механизм вертикальной установки графического процессора, поскольку он отличается тем, что использует две точки крепления материнской платы ATX для дополнительной фиксации видеокарты. Этот уникальный держатель не только использует уникальные технологии крепления, но и использует более толстые материалы, чем другие конкурирующие компании. Список обновлений оригинальной конструкции также включает возможность смещения, переходной кабель PCIe 4.0, совместимость с EK-Matrix 7 и совместимость с активными задними панелями EK-Quantum Vector.

Вертикальный держатель графического процессора EK-Loop EVO позволяет вертикально устанавливать видеокарту в любой корпус ПК ATX с открытым задним слотом ввода-вывода PCIe. Вертикальное крепление графического процессора изготовлено из стали толщиной 1,5 мм с черным покрытием для обеспечения превосходной жесткости конструкции. Кроме того, он использует две стойки для винтов материнской платы, чтобы получить две дополнительные точки контакта и стабильности, устраняя провисание и горизонтальное перемещение графического процессора. Обновление оригинального вертикального держателя графического процессора — это возможность смещения крепления, предоставляющая дополнительное пространство для радиатора в нижней части корпуса или позволяющая установить 3-слотовый графический процессор. Этот вертикальный монтажный кронштейн совместим с активными задними панелями EK.

Перед установкой скобы в точках крепления ATX устанавливаются две пластиковые стойки для защиты материнской платы и позволяют устанавливать скобу на материнские платы со сложными и сложными эстетическими крышками.