EK выпустила водоблок для видеокарт серии AORUS Xtreme

Водоблок EK-Quantum Vector AORUS Xtreme RTX 3080/90 D-RGB специально разработан для видеокарт компании Gigabyte серии Aorus Xtreme GeForce RTX 3080, 3080 Ti и 3090.

Это комплексное решение для жидкостного охлаждения, которое включает в себя новый водоблок Vector, заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. Также используется толстая медная охлаждающая пластина толщиной 11 мм с напрямую прикрепленным ацеталевым выводом и прочная конструкция с одним уплотнительным кольцом сверху.

Основание Active Backplate изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена ​​на станке из литого акрила, похожего на стекло. Светодиодная подсветка D-RGB развернута на самом длинном краю водоблока для повышения равномерности и яркости.

Водоблоки EK-Quantum Vector AORUS Xtreme RTX 3080/90 D-RGB доступны для заказа через интернет-магазин EK от 189 евро.