EK запускает автономный водоблок Momentum для MPG Z590 Gaming Carbon

Водоблок может похвастаться двигателем охлаждения Velocity последнего поколения, используемым в линейке EK Quantum, чтобы обеспечить наилучшее охлаждение ЦП и MOSFET без снижения потока на другие компоненты. Жидкость течет прямо по всем критическим областям, предоставляя пользователям отличное решение для высоких и стабильных разгонов. Как и любой водоблок EK, этот водоблок также отличается конструкцией с высокой пропускной способностью, которую легко использовать в системах с более слабыми водяными насосами или более низкими настройками скорости насоса.
Водоблок сделан на базе никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена на станке с ЧПУ из высококачественного литого акрила. Все резьбовые стойки из никелированной латуни предустановлены и позволяют легко и быстро установить водоблок. В водоблок установлена цифровая 3-контактная светодиодная лента 5 В D-RGB. Он подключается к разъему D-RGB на материнской плате или может быть подключен к любому другому поддерживаемому 3-контактному контроллеру светодиодов 5 В. Этот продукт совместим с программным обеспечением MSI Mystic Light. Отметка стрелки на 3-контактном разъеме D-RGB должна быть совмещена с отметкой + 5V на заголовке D-RGB. EK следит за тем, чтобы на светодиодах не было горячих точек, используя ацеталевые крышки для светодиодов, поскольку правильная реализация светодиодов является одним из ключевых принципов в дизайне EK.