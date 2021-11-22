EK запускает автономный водоблок Momentum для MPG Z590 Gaming Carbon

EK, производитель оборудования для жидкостного охлаждения премиум-класса, выпускает автономный водоблок Momentum Monoblock для MSI MPG Z590 Gaming Carbon - материнской платы на базе чипсета Intel Z590. Водоблок EK-Quantum Momentum MPG Z590 Gaming Carbon доступен в прозрачной версии Plexi и оснащен адресуемыми светодиодами D-RGB, совместимыми с программным обеспечением MSI Mystic Light, что позволяет полностью настраивать освещение для каждого отдельного диода в любой момент времени. Водоблок покрывает всю секцию VRM материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon. Он также имеет встроенный индикатор потока, который обеспечивает мгновенный обзор работы контура и расхода охлаждающей жидкости.

Водоблок может похвастаться двигателем охлаждения Velocity последнего поколения, используемым в линейке EK Quantum, чтобы обеспечить наилучшее охлаждение ЦП и MOSFET без снижения потока на другие компоненты. Жидкость течет прямо по всем критическим областям, предоставляя пользователям отличное решение для высоких и стабильных разгонов. Как и любой водоблок EK, этот водоблок также отличается конструкцией с высокой пропускной способностью, которую легко использовать в системах с более слабыми водяными насосами или более низкими настройками скорости насоса.

Водоблок сделан на базе никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена ​​на станке с ЧПУ из высококачественного литого акрила. Все резьбовые стойки из никелированной латуни предустановлены и позволяют легко и быстро установить водоблок. В водоблок установлена ​​цифровая 3-контактная светодиодная лента 5 В D-RGB. Он подключается к разъему D-RGB на материнской плате или может быть подключен к любому другому поддерживаемому 3-контактному контроллеру светодиодов 5 В. Этот продукт совместим с программным обеспечением MSI Mystic Light. Отметка стрелки на 3-контактном разъеме D-RGB должна быть совмещена с отметкой + 5V на заголовке D-RGB. EK следит за тем, чтобы на светодиодах не было горячих точек, используя ацеталевые крышки для светодиодов, поскольку правильная реализация светодиодов является одним из ключевых принципов в дизайне EK.
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