EKWB представила инструменты для монтажа СЖО

2020-01-18, Автор - Ramil; Продукт - EK-Loop Moulus и EK-Loop Soft Tube Cutter; [88]
Лидер в области СЖО EKWB представила инструменты необходимые для создания систем жидкостного охлаждения. EK-Loop Soft Tube Cutter разработан специально для резки мягкой трубы ПВХ, EPDM, Норпрен, силикон и т. д. EK-Loop Soft Tube Cutter обрезает трубы до максимального наружного диаметра 16 мм.

EK-Loop Modulus предназначен для гибки жестких акриловых и PETG труб. ИНструмент позволяет создавать точные угловые изгибы труб. Он доступен в трех вариантах, в зависимости от диаметра выбранной трубки, 12 мм, 14 мм и 16 мм. Гибочный инструмент EK-Loop Modulus создает точные изгибы под углом 45° или 90°.

Оба эти новых инструмента от EKWB доступны для заказа через интернет-магазин EKB или через официальных дилеров EKWB. Резак для мягких труб EK-Loop стоит 4,94 евро, а инструмент для гибки жестких труб EK-Loop Modulus стоит 25,10 евро.

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