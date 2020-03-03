EKWB представила новые водоблоки для процессоров

Водоблоки EK-Quantum Magnitude имеют совершенно новый дизайн. Работа была продела для повышения тепловых характеристик. Холодная геометрия пластины обеспечивает производительность на каждой из существующих платформ. Улучшенные тепловые характеристики были достигнуты благодаря большой площади теплопередачи.

Каждый водоблок Magnitude обрабатывался на станке из цельного куска металла. Латунная вставка с микроребрами была увеличена на 50 %. Пластина изготовлена из меди. Встроенная рамка в форме X и H с превосходной отделкой и съемными рамками, для смены цвета водоблока. RGB светодиоды предлагают синхронизацию с материнской платой.

Новые водоблоки серии EK-Quantum Magnitude уже доступны для заказа через официальных дилеров компании.