EKWB представила водоблок для Aorus X570

EKWB выпустила водоблок для материнских плат Aorus X570. Этот блок чипсета использует конструкцию с минимальным ограничением потока, обеспечивая достаточное охлаждение для процессора, который потребляет до 15 Вт энергии.

Он совместим со следующими материнскими платами Aorus X570: Gigabyte X570 Aorus Elite, Gigabyte X570 Aorus Ultra, Gigabyte X570 Aorus Master. Крепится водоблок с помощью четырех винтов. Опорная плита изготовлена из никелированной меди. Верхняя часть изготовлена ​​из акрилового плексигласа с уплотнительным кольцом из каучука EPDM.

EK Quantum Momentum Водяной блок Aorus X570 Plexi доступен для заказа через интернет-магазин EK. Поставки запланированы на 22 января этого года по цене 40 долларов.