EKWB разрабатывает свой первый кулер воздушного охлаждения

Новый кулер будет иметь башенную конструкцию классической формы. На изображение показан концепт, а не готовый продукт. Компания EKWB подчеркивает, что кулер будет соответствовать тем же требованиям, что и другие продукты компании. Кулер будет оснащаться вентилятором EK Vardar. Возможно будут версии с RGB подсветкой и без ее.
На выставке EK Cooling EXPO 2020, компания EKWB показала и подтвердила новый продукт, систему воздушного охлаждения. Также появилось первое изображение кулера. Компания создала новый сегмент AirCooling, где будут представлены новые продукты.