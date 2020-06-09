EKWB разрабатывает свой первый кулер воздушного охлаждения

На выставке EK Cooling EXPO 2020, компания EKWB показала и подтвердила новый продукт, систему воздушного охлаждения. Также появилось первое изображение кулера. Компания создала новый сегмент AirCooling, где будут представлены новые продукты.

Новый кулер будет иметь башенную конструкцию классической формы. На изображение показан концепт, а не готовый продукт. Компания EKWB подчеркивает, что кулер будет соответствовать тем же требованиям, что и другие продукты компании. Кулер будет оснащаться вентилятором EK Vardar. Возможно будут версии с RGB подсветкой и без ее.
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