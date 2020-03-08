EKWB выпустил универсальный ключ EK-Loop Multi Allen

EK-Loop Multi Allen разработан специально для того, чтобы заменить стандартные 6 мм, 8 мм и 9 мм шестигранные ключи, которые необходимы для контура жидкостного охлаждения.

Многофункциональный ключ EK-Loop Multi Allen изготовлен из прочного пластика. Конструкция ключа гарантирует, что фитинги не будут перетянуты.

Производитель EKWB планирует поставлять ключ со своими продуктами, например, с водоблоками GPU, резервуарами и другими продуктами. Стоимость универсального ключа EK-Loop Multi Allen составляет 1.90 евро.