EKWB выпустил универсальный ключ EK-Loop Multi Allen

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - EK-Loop Multi Allen; [84]
EK-Loop Multi Allen разработан специально для того, чтобы заменить стандартные 6 мм, 8 мм и 9 мм шестигранные ключи, которые необходимы для контура жидкостного охлаждения.

Многофункциональный ключ EK-Loop Multi Allen изготовлен из прочного пластика. Конструкция ключа гарантирует, что фитинги не будут перетянуты.

Производитель EKWB планирует поставлять ключ со своими продуктами, например, с водоблоками GPU, резервуарами и другими продуктами. Стоимость универсального ключа EK-Loop Multi Allen составляет 1.90 евро.

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