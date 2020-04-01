EKWB выпустила охлаждающую пластину EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5

EK Water Blocks выпустила распределительную пластину для корпуса Corsair Obsidian 1000D Super-Tower.

Массивная пластина весит 5,3 кг. Тем не менее, благодаря двум мощным насосам D5, пластина обеспечивает высокую производительность и бесшумную работу.

EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 предлагает простое решение для построение контура внутри корпуса. Несколько портов G1/4" позволят создать кастомное охлаждение с сложными изгибами в трубах.

Пластина оснащена встроенной RGB подсветкой, управление которого осуществляется через ПО. EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 PWM D-RGB уже доступна для заказа в интернет-магазине EKWB.