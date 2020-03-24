EKWB выпустила пластину для корпусов Fractal Design EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB

Распределительная пластина EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB обеспечивает совместимость с корпусами Fractal Design Define 7 и 7 XL, а также с версиями R6, S2, Vector RS и Define S2.

Пластина предлагает простое решение для монтажа и имеет несколько стандартных резьбовых входов и выходов G1/4". Он может поддерживать один блок ЦП, до двух блоков графического процессора, два радиатора и поставляется с насосом D5.

Распределительная пластина EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB оснащена адресуемой подсветкой RGB. Пластина будет доступна для заказа с 23 марта по цене 272 евро.