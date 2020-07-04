EKWB выпустила статические удлинители Quantum Torque Extender Static для СЖО

EKWB расширяет серию фитингов Quantum Torque добавляя к ним удлинители, которые помогут соединить компоненты контура, труб СЖО. Всего было представлено 21 наименование. Статические удлинители имеют разные размеры и тип резьбы. Все они обработаны на станке ЧПУ и оснащены уплотнительным кольцом из EPDM. EKWB Quantum Torque Extender Static представлены в черном варианте. Длину можно выбрать: доступно 7 мм, 14 мм и 28 мм. Также удлинители можно подобрать по типу резьбы, информация об этом указана на официальном сайте компании EK.

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