EKWB выпустила статические удлинители Quantum Torque Extender Static для СЖО

EKWB расширяет серию фитингов Quantum Torque добавляя к ним удлинители, которые помогут соединить компоненты контура, труб СЖО. Всего было представлено 21 наименование. Статические удлинители имеют разные размеры и тип резьбы. Все они обработаны на станке ЧПУ и оснащены уплотнительным кольцом из EPDM. EKWB Quantum Torque Extender Static представлены в черном варианте. Длину можно выбрать: доступно 7 мм, 14 мм и 28 мм. Также удлинители можно подобрать по типу резьбы, информация об этом указана на официальном сайте компании EK.