ELARI представила лимитированные детские часы-телефон KidPhone «Ну, погоди!»

ELARI расширяет линейку «умных» детских часов KidPhone и представляет новую модель, вдохновленную легендарным мультсериалом «Ну, погоди!», первый выпуск которого появился на экранах 50 лет назад, в 1970 году. Запуск новых часов также приурочен к выходу в 2020 году нового анимационного сериала «Ну, погоди!» от киностудии «Союзмультфильм». Стоимость данных часов составляет 2 990 рублей.

За детским дизайном смарт-часов ELARI спрятаны «умные» технологии, которые помогут родителям всегда приглядывать за ребенком во время летних каникул.• Найти зайца стало проще! Благодаря GPS- и ГЛОНАСС-трекингу взрослые могут отслеживать местонахождение ребенка на карте. Если же сигнал спутника будет недоступен, LBS-модуль определит местоположение по окружающим его сотовым вышкам.• Встроенный модуль 2G обеспечивает качественные входящие и исходящие аудиозвонки.• Часы не требуют ежедневной подзарядки. Мощная батарея 450 мА ч обеспечивает до 3 дней работы в режиме ожидания. Теперь дети всегда будут на связи.• Ребенок может активировать функцию SOS нажатием верхней кнопки на корпусе часов. Таким образом он моментально оповестит родителей и близких об экстренной ситуации.