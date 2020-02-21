ELARI представила новые детские часы-телефон KidPhone Fresh в милом дизайне

«Умные» часы для детей KidPhone Fresh из расширенной линейки часов 2G — простая в использовании и доступная модель, которая поддерживает аудиозвонки, важную функцию GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi/LBS-трекинга, имеет кнопку SOS для экстренной связи с родителями и функцию аудиомониторинга, а также защиту от воды и пыли. Благодаря встроенным GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi/LBS трекинг-модулям взрослые могут отслеживать геопозицию ребенка на карте — и даже если вдруг ребенок уронит часы в лужу, они продолжат работать.
• Часы ELARI KidPhone Fresh поддерживают аудиозвонки. Список разрешенных контактов можно редактировать в приложении ELARI SafeFamily, установленном на смартфоне родителей.
• Нажав на кнопку SOS, ребенок моментально передает сообщение родителям и близким родственникам через приложение ELARI SmartFamily.
• Встроенный GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi/LBS-трекинг позволяет следить за местонахождением ребенка на карте. Если сигнал со спутника недоступен, LBS и Wi-Fi-модули определят местоположение по окружающим Wi-Fi-точкам и сотовым вышкам.
• Модель работает в сетях 2G.
• Также часы отправят автоматическое оповещение взрослым, если ребенок выйдет из обозначенной в приложении разрешенной геозоны.
• Функция аудиомониторинга, активируемая с телефона взрослых, позволяет слышать обстановку вокруг устройства.
• Благодаря фронтальной камере ребенок может делать фотографии, а родители - просматривать фотографии, загруженные ребенком в приложение, со своего смартфона.
• Аккумулятор 480 мАч обеспечит до 3 дней работы в режиме ожидания без зарядки.
• Яркий дизайн ELARI KidPhone Fresh во «фруктовом» стиле, цветной сенсорный IPS-дисплей и эмоджи понравятся и девочкам, и мальчикам.
• Также им придутся по вкусу такие «умные» характеристики устройства, как голосовой чат, шагомер и возможность добавлять другие часы ELARI «в друзья», чтобы звонить и обмениваться голосовыми сообщениями.
• Чтобы дети не отвлекались во время учебы, в часах предусмотрен режим «На занятиях», который позволяет временно блокировать все их функции, кроме сигнала SOS, отображения времени и отправки местоположения ребенка.
• Кроме того, защита от воды и пыли по стандарту IP67 (устройство может находиться на глубине до 1 м в течение получаса) позволяет детям играть и принимать душ, не снимая часы с запястья.
Устройство рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Им понравится «сочный» дизайн часов: желтые, красные и бирюзовые ремешки, 1,3″ сенсорный дисплей и яркий «фруктовый» интерфейс. Часы доступны в официальном интернет-магазине компании на store.elari.net, а также в магазинах партнеров по розничной цене 3 490 рублей.
Умное решение для спокойствия родителей
• Часы ELARI KidPhone Fresh поддерживают аудиозвонки. Список разрешенных контактов можно редактировать в приложении ELARI SafeFamily, установленном на смартфоне родителей.
• Нажав на кнопку SOS, ребенок моментально передает сообщение родителям и близким родственникам через приложение ELARI SmartFamily.
• Встроенный GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi/LBS-трекинг позволяет следить за местонахождением ребенка на карте. Если сигнал со спутника недоступен, LBS и Wi-Fi-модули определят местоположение по окружающим Wi-Fi-точкам и сотовым вышкам.
• Модель работает в сетях 2G.
• Также часы отправят автоматическое оповещение взрослым, если ребенок выйдет из обозначенной в приложении разрешенной геозоны.
• Функция аудиомониторинга, активируемая с телефона взрослых, позволяет слышать обстановку вокруг устройства.
• Благодаря фронтальной камере ребенок может делать фотографии, а родители - просматривать фотографии, загруженные ребенком в приложение, со своего смартфона.
• Аккумулятор 480 мАч обеспечит до 3 дней работы в режиме ожидания без зарядки.
«Фруктовые» часы для детей
• Яркий дизайн ELARI KidPhone Fresh во «фруктовом» стиле, цветной сенсорный IPS-дисплей и эмоджи понравятся и девочкам, и мальчикам.
• Также им придутся по вкусу такие «умные» характеристики устройства, как голосовой чат, шагомер и возможность добавлять другие часы ELARI «в друзья», чтобы звонить и обмениваться голосовыми сообщениями.
• Чтобы дети не отвлекались во время учебы, в часах предусмотрен режим «На занятиях», который позволяет временно блокировать все их функции, кроме сигнала SOS, отображения времени и отправки местоположения ребенка.
• Кроме того, защита от воды и пыли по стандарту IP67 (устройство может находиться на глубине до 1 м в течение получаса) позволяет детям играть и принимать душ, не снимая часы с запястья.