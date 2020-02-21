ELARI представила новые детские часы-телефон KidPhone Fresh в милом дизайне

«Умные» часы для детей KidPhone Fresh из расширенной линейки часов 2G — простая в использовании и доступная модель, которая поддерживает аудиозвонки, важную функцию GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi/LBS-трекинга, имеет кнопку SOS для экстренной связи с родителями и функцию аудиомониторинга, а также защиту от воды и пыли. Благодаря встроенным GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi/LBS трекинг-модулям взрослые могут отслеживать геопозицию ребенка на карте — и даже если вдруг ребенок уронит часы в лужу, они продолжат работать.

Умное решение для спокойствия родителей

Устройство рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Им понравится «сочный» дизайн часов: желтые, красные и бирюзовые ремешки, 1,3″ сенсорный дисплей и яркий «фруктовый» интерфейс. Часы доступны в официальном интернет-магазине компании на store.elari.net, а также в магазинах партнеров по розничной цене 3 490 рублей.• Часы ELARI KidPhone Fresh поддерживают аудиозвонки. Список разрешенных контактов можно редактировать в приложении ELARI SafeFamily, установленном на смартфоне родителей.• Нажав на кнопку SOS, ребенок моментально передает сообщение родителям и близким родственникам через приложение ELARI SmartFamily.• Встроенный GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi/LBS-трекинг позволяет следить за местонахождением ребенка на карте. Если сигнал со спутника недоступен, LBS и Wi-Fi-модули определят местоположение по окружающим Wi-Fi-точкам и сотовым вышкам.• Модель работает в сетях 2G.• Также часы отправят автоматическое оповещение взрослым, если ребенок выйдет из обозначенной в приложении разрешенной геозоны.• Функция аудиомониторинга, активируемая с телефона взрослых, позволяет слышать обстановку вокруг устройства.• Благодаря фронтальной камере ребенок может делать фотографии, а родители - просматривать фотографии, загруженные ребенком в приложение, со своего смартфона.• Аккумулятор 480 мАч обеспечит до 3 дней работы в режиме ожидания без зарядки.

«Фруктовые» часы для детей

• Яркий дизайн ELARI KidPhone Fresh во «фруктовом» стиле, цветной сенсорный IPS-дисплей и эмоджи понравятся и девочкам, и мальчикам.• Также им придутся по вкусу такие «умные» характеристики устройства, как голосовой чат, шагомер и возможность добавлять другие часы ELARI «в друзья», чтобы звонить и обмениваться голосовыми сообщениями.• Чтобы дети не отвлекались во время учебы, в часах предусмотрен режим «На занятиях», который позволяет временно блокировать все их функции, кроме сигнала SOS, отображения времени и отправки местоположения ребенка.• Кроме того, защита от воды и пыли по стандарту IP67 (устройство может находиться на глубине до 1 м в течение получаса) позволяет детям играть и принимать душ, не снимая часы с запястья.