ELARI представила новое поколение смарт-часов для детей KidPhone4G

Москва, 4 декабря 2019 г. – Компания ELARI запускает KidPhone4G, новые водонепроницаемые 4G умные часы-телефон c Алисой от Яндекса и доступным развивающим контентом, с аудио- и видеозвонками, mp3-плеером, камерой и GPS/WI-FI-трекингом. Устройство рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного возраста и доступно в черном и красном цвете.

Родительский контроль с KidPhone4G

Взрослые могут удаленно регулировать работу часов со своих смартфонов с помощью бесплатного приложения для родителей ELARI SafeFamily (6+) для iOS и Android.

GPS/LBS/Wi-Fi трекинг-модули позволяют отслеживать местоположение ребенка на карте.

Датчик снятия с руки сразу же уведомит родителей, что малыш решил снять часы с руки.

Аудио- и видеозвонки позволяют всегда оставаться на связи с ребенком.

Функция аудиомониторинга для родителей, чтобы слышать обстановку вокруг часов на руке ребенка.

Более мощная батарея увеличивает время работы в режиме звонка.

«Взрослые» технологии специально для маленьких

Голосовой помощник Алиса от Яндекса позволяет запускать различные образовательные и игровые навыки с иконок на экране. Алиса станет настоящим другом вашего ребенка, составит ему компанию, когда взрослые заняты, поиграет с ним в слова, города, загадки и другие игры, расскажет сказку, почитает рассказы известных писателей, предложит спеть веселую песенку.

KidPhone4G – не просто часы-телефон с ярким цветным сенсорным дисплеем 1,3"‎, но и mp3-плеер, к которому можно подключить Bluetooth-наушники или Bluetooth-колонку, превратив его в музыкальный центр, и устроить «детскотеку».

С помощью фронтальной камеры (2 Мп) ребенок может делать фотографии и тут же делиться ими с друзьями в чате (с KidPhone 4G на KidPhone 4G/3G, со смартфона на KidPhone 4G, с KidPhone 4G на смартфон).

В будущих версиях операционной системы, обновляемой автоматически, появится также развлекательный и развивающий контент от ведущих детских студий. Например, сказки в исполнении звезд, викторины по школьным предметам, аудиопьесы, аудиокниги, музыка и многое другое. Родители смогут приобрести контент в приложении ELARI SafeFamily, и он станет доступным для стриминга на часах.

Новогоднее предложение от МегаФона

В период с 01.12.2019 г. по 31.01.2020 г. в офисах продаж и интернет-магазине МегаФона* при покупке детских часов ELARI KidPhone 4G вы получите 1 год связи в подарок. Подарите детям праздник, а родителям – спокойствие. При подключении к МегаФону с 01.12.19 по 31.01.20 за 5 990 руб. предоставляются часы ELARI KidPhone 4G, тариф «Умные вещи на год» и опция «Плюс 5ГБ». Тариф и опция предоставляются за счет скидки продавца на часы. Цена вне акции ELARI KidPhone 4G – 5 990 руб., тариф «Умные вещи на год» - 750 руб. Количество товара ограничено. Подробности на shop.megafon.ru.