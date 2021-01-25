EPOS выпустила беспроводные наушники GTW 270 Hybrid

EPOS объявила о выпуске беспроводных наушников GTW 270 Hybrid. Новые наушники предлагают несколько вариантов подключения, беспроводное соединение Bluetooth и aptX с низкой задержкой.

Наушники GTW 270 Hybrid совместимы с ПК, Nintendo Switch, PS4 и мобильными устройствами. Компактный дизайн, шумоизоляция и фирменный звук EPOS, вот чем могут похвастаться наушники GTW 270 Hybrid. EPOS GTW 270 Hybrid оснащен двумя микрофонами для четкой речи.

Эргономичная форма обеспечивает надежную и удобную посадку в ухе. Производитель заявляет, что наушники гарантируют до 5 часов воспроизведения музыки и до 20 часов с зарядным чехлом.

Наушники доступны в магазине EPOS Audio по цене 179 фунтов стерлингов (245 долларов).
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