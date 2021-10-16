ЕС опровергает обвинения Apple в том, что переход на USB-C подавит инновации

ЕС серьезно относится к тому, чтобы производители устройств использовали USB-C в качестве стандартного порта для зарядки, это не будет проблемой для производителей Android, поскольку разъем USB-C применяется практически повсеместно. Однако Apple, может потерять больше и утверждает, что переход на общий порт для зарядки задушит инновации.

В недавнем интервью председатель Европарламента и комитета по защите потребителей Анна Каваццини сказала, что это предложение открывает дверь для принятия другого стандарта в будущем, когда появится лучший вариант. На данный момент не совсем ясно, как будет работать процесс перехода к будущему стандарту, но важно то, что предложение действительно допускает дальнейшее развитие. На сегодняшний день только Apple использует свой собственный порт Lightning для iPhone, в то время как большинство iPad и MacBook заряжаются через USB-C.