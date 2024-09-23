ЕС требует от Apple открыть экосистему для сторонних разработчиков

Вчера появилась информация о том, что Европейская комиссия инициировала два процесса, направленных на то, чтобы заставить компанию Apple соблюдать свои обязательства по обеспечению совместимости в рамках Закона о цифровых рынках. Основное требование к компании из Купертино заключается в предоставлении свободной и эффективной совместимости продуктов и сервисом с разработчиками сторонних приложений и компаний через аппаратные и программные функции, контролируемые iOS и iPadOS. Формулировка звучит достаточно сложно, но на деле это вполне разумные требования со стороны властей. Суть в том, что ЕС хочет, чтобы Apple открыла возможности своей экосистемы для сторонних устройств — беспроводных наушников, умных часов и VR-гарнитур от сторонних производителей. Требования касаются сопряжения устройств, отображения различных уведомлений на уровне системы и подключений к нескольким источникам сигнала одновременно.

Второе требование состоит в том, чтобы Apple принимала запросы на совместимость в операционных системах iOS и iPadOS от сторонних разработчиков в конкурентной среде. ЕК требует, чтобы Apple обрабатывала запросы прозрачно, своевременно и справедливо, без дополнительных затрат со стороны самих разработчиков. Apple подтвердила, что начинает внедрять поддержку совместимости для сторонних разработчиков iOS и iPadOS, но пока что никаких комментариев относительно данных требований компания не давала, что немного огорчает.