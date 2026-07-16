ЕС вынудила Google сделать Android открытым для ИИ-конкурентов

Европейский союз обязал Google предоставить конкурирующим ИИ-помощникам и поисковым системам более широкий доступ к ключевым компонентам Android и Google Search. Соответствующие решения были приняты в рамках требований закона Digital Markets Act, направленного на ограничение доминирования крупнейших технологических платформ. Новые меры могут существенно ослабить контроль Google над двумя важнейшими продуктами компании — повлиять на дальнейшее развитие Gemini и открыть дополнительные возможности для конкурентов в области поисковых систем. Например, Евросоюз требует предоставить сторонним ИИ-помощникам те же системные возможности и уровень доступа к данным, которыми сегодня располагает Gemini.

На практике это означает расширение совместимости платформы и передачу большего контроля пользователям. Именно владельцы устройств, а не Google, должны решать, каким сервисам разрешён доступ к данным и аппаратным функциям смартфона. В результате пользователи Android в будущем смогут выбрать ChatGPT, Claude, Perplexity или других ИИ-помощников в качестве полноценного системного ассистента вместо Gemini. Пока что не совсем понятно, как это будет реализовано, но пользователям это нововведение точно придётся по душе, так как больший спектр ИИ-помощников позволяет выбирать лучшее решение, а не пользоваться тем, что Google поставила по умолчанию. И это подтолкнёт саму Google лучше работать над своими решениями в области ИИ.
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