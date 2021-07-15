EVGA анонсировала два блока питания серии SuperNOVA 1600 и 1300 P+

EVGA анонсировала два блока питания серии SuperNOVA 1600 и 1300 P+. Обе модели имеют рейтинг 80+ Platinum, что обеспечивает высокую эффективность при максимальных рабочих нагрузках.

Оба блока питания выполнены в серой цветовой гамме, оснащены 135 мм вентилятором. Полностью модульная конструкция блоков питания гарантирует порядок в системе, используя только необходимые кабели. При 100% нагрузке эти блоки питания выдают КПД до 89%, а при 50% рабочей нагрузке БП обеспечат эффективность до 92%. На EVGA SuperNOVA 1600 P + и SuperNOVA 1300 P + распространяется 10 лет гарантии.

SuperNOVA 1300 P + доступен для покупки по цене 349,99 долларов, а SuperNOVA 1600 P + появится в продаже позднее.
Комментарии и отзывы EVGA SuperNOVA 1600 P + и SuperNOVA 1300 P +
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