EVGA представила блоки питания серии SuperNOVA G6 в которую вошли модели мощностью 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт.

Блоки питания отличаются новой конструкцией платформы с более удобным расположением компонентов, что привело к улучшению производительности. Ключевые особенности: сертификат 80 Plus Gold, полностью модульная конструкция, плоские кабели и японские конденсаторы.

Внутри корпуса установлен 135 мм вентилятора с режимом ECO Mode. EVGA SuperNOVA G6 включает в себя полный набор защитных функций: OVP, OCP, SCP, UVP, OTP и Dual OPP. На модели распространяется 10 летняя гарантия.

Блоки питания EVGA SuperNOVA G6 продаются по цене 149,99 долларов (650 Вт), 159,99 долларов (750 Вт), 179,99 долларов (850 Вт) и 219 долларов (1000 Вт).