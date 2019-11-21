EVGA представила звуковые карты NU Audio Pro

EVGA в сотрудничестве с Audio Note представили две звуковые карты - NU Audio Pro и NU Audio Pro Surround. Карты NU Audio Pro будут выпущены 20 декабря по цене от 299 долларов.

Модели получили обновленные компоненты, был изменен дизайн и внешний вид. Использованы конденсаторы Audio Note Seiryu и конденсаторы аудио AVX F95. Конденсаторы типа Panasonic PPS от NU Audio были заменены керамическими конденсаторами NP0 для улучшения высоких частот. Имеется новый операционный усилитель для наушников - LT1469. RGB подсветка была добавлена ​​только в NU Audio Pro.