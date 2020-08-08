EVGA представляет блоки питания SuperNOVA 1600 и 1300 G + с сертификатом Gold 80+

Компания EVGA выпустила новые блоки питания SuperNOVA 1600 и 1300 с маркировкой G +, которые являются последними в линейке блоков питания SuperNOVA G + с сертификатом 80+ Gold, разработанных для обеспечения «качества и производительности».

Полностью модульные источники питания были внутренне реорганизованы для улучшения воздушного потока и оснащены модулем переменного резистора для повышения стабильности напряжения. Также есть два модуля DC-DC для эффективного переключения питания, режим EVGA Eco для предотвращения вращения вентилятора при низких / средних нагрузках и имеет полный набор функций безопасности, включая OCP, OVP, OTP, OPP, SCP и UVP.

Модели мощностью на 1300 Вт и 1600 Вт оснащены вентиляторами 135 мм, которые обеспечивают высокую надежность и низкий уровень шума. Также при той же мощности блоки питания получились на 20 мм короче, что «обеспечивает больше места без ущерба для качества».

SuperNOVA 1600 G + на 35% тише под нагрузкой, создавая до 24,6 дБ шума по сравнению с 38 дБ в SuperNOVA 1600 G2. SuperNOVA G + мощностью 1300 Вт также тише своего аналога G2 примерно на 30%. Версия на 1600 Вт стоит 399,99 долларов, а модель 1300 Вт - 249,99 долларов.
Комментарии и отзывы EVGA SuperNOVA 1600 и 1300 G +
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