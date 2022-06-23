EVGA выпускает серию блоков питания SuperNOVA G7 с сертификацией 80 PLUS Gold

EVGA расширяет ассортимент блоков питания представив серию SuperNOVA G7.

EVGA SuperNova G7 выполнен в стандартном форм-факторе ATX (130 мм) и сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold. На модели распространяется 10-летняя ограниченная гарантия от производителя. Блоки питания оснащены полным набором функций защиты. Светодиодные индикаторы нагрузки системы отображают нагрузку источника питания в режиме реального времени. В EVGA SuperNOVA G7 используются 100% японские конденсаторы. Бесшумная работа блоков питания достигается благодаря 120-мм вентилятору FDB. Режим EVGA ECO обеспечивает бесшумную работу при нагрузке 50 %, которую можно контролировать с помощью полосок индикатора нагрузки системы.

Серия блоков питания EVGA SuperNova G7 доступна с мощностью: 650 Вт (159,99 долларов), 750 Вт (169,99 долларов), 850 Вт (189,99 долларов) и 1000 Вт (239,99 долларов).
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