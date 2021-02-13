EVGA выпустила блок питания SuperNova 1300 M1 для добычи криптовалюты

EVGA объявила о выпуске блока питания для майнинга. Блок питания SuperNova 1300 M1 имеет полностью модульную систему кабелей. Эффективность новинки 80+ Gold. Мощность составляет 1300 Вт.

SuperNova 1300 M1 может подключить до шести графических процессоров. Охлаждает компоненты 135 мм вентиляторов с двухрядным подшипником, он обеспечивает тихую работу. SuperNova 1300 M1 обеспечивает бесперебойную работу в режима 24/7.

Блок питания SuperNova 1300 M1 оснащен набором функций защиты, такие как защита от напряжения, от превышения напряжения, от превышения мощности, от превышения нагрузки, от превышения температуры и защиты от короткого замыкания.

Цена модели указана как 299,99 долларов.