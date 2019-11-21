EVGA выпустила новую дискретную звуковую карту с NU Audio Pro 7.1

Компания EVGA вместе с Audio Note анонсировала новую звуковую карту NU Audio Pro 7.1, которые обеспечивают две основные области улучшения: звук и внешний вид. NU Audio Pro теперь имеет эксклюзивные Seiryu конденсаторы, которые были разработаны для «улучшения звука на каждой частоте».

Кроме того, NU Audio Pro поставляется с танталовыми конденсаторами AVX F95, которые снижают искажения и производят «плотный пышный» звук и «темный фон». Керамические конденсаторы NP0 на старом NU Audio также были заменены конденсаторами Panasonic PPS для более естественного звучания высоких частот. Когда вы соберетесь вместе, у вас должно получиться впечатление более воздушной звуковой сцены.

Карта также оснащена съемным операционным усилителем LT1469 для выхода на наушники. На боковой стороне карты расположены три зоны освещения RGB, включающие логотип EVGA и две световые полосы, а также новую крышку и экранирующую заднюю панель EMS. NU Audio Pro доступна для предварительного заказа за $ 250.