EVGA выпустила серию блоков питания B5

Новая серия блоков питания от компании EVGA B5 представлены в небольшой форм-факторе, общая длина составляет 150 мм.

Блоки питания имеют мощность 550 Вт, 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Производитель использует японские конденсаторы, которые славятся высокой надежностью. Охлаждает компоненты 135 мм вентилятор, который оснащен функцией отключения при низкой нагрузки. КПД блоков питания до 89%. Сертификат 80 Plus bronze. Полностью модульная система кабелей.

Серия блоков питания EVGA B5 разработан в соответствии со всеми стандартами дизайна компании. Компания EVGA представляет 5 лет гарантии.

Дополнительные функции: защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания и перегрузка по току.