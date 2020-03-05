EVGA выпустила серию блоков питания B5

2020-03-05, Автор - Ramil; Продукт - EVGA B5; [57]
Новая серия блоков питания от компании EVGA B5 представлены в небольшой форм-факторе, общая длина составляет 150 мм.

Блоки питания имеют мощность 550 Вт, 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Производитель использует японские конденсаторы, которые славятся высокой надежностью. Охлаждает компоненты 135 мм вентилятор, который оснащен функцией отключения при низкой нагрузки. КПД блоков питания до 89%. Сертификат 80 Plus bronze. Полностью модульная система кабелей.

Серия блоков питания EVGA B5 разработан в соответствии со всеми стандартами дизайна компании. Компания EVGA представляет 5 лет гарантии.

Дополнительные функции: защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания и перегрузка по току.

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