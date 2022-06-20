EarFun анонсировала Bluetooth-колонку UBOOM L

Компания EarFun анонсировала новую Bluetooth-колонку UBOOM L. Ее цена составляет 80 долларов.

UBOOM L имеет встроенный микрофон, который позволяет принимать звонки и использовать голосовых помощников, таких как Siri, Alexa и Google Assistant. Колонку можно брать с собой благодаря компактному размеру. Новинка обеспечивает всенаправленный звук благодаря 5,5-сантиметровым динамикам, двойным пассивным излучателям и технологии JumboBass.

Устройство подключается через Bluetooth 5.0, а также через USB-C, есть разъем 3,5 мм. Автономность устройства достигает 16 часов воспроизведения. Режимы Indoor, Outdoor и Video помогают добиться отличного звучания в любом месте, будь то помещение или улица. Благодаря рейтингу IP67 динамик является водонепроницаемым и устойчивым к соленой воде.