Easyfone представляет STAR, мобильный телефон для детей

Еasyfone Star - телефон специально разработанный для детей. С него можно звонить и получать вызовы только с предварительно настроенных номеров, чтобы ребенок мог разговаривать только с близкими людьми. Он оснащен четырьмя клавишами большого размера, которые можно персонализировать фотографиями контактов, что делает ее уникальной для каждого ребенка

Кроме того, он не имеет возможность выхода в Интернет и поставляется с GPS, который позволяет родителям узнать местонахождения своего ребенка в любой момент. У easyfone Star есть кнопка SOS, при использовании которой телефон автоматически отправляет сообщение SOS и каждый раз набирает до 5 членов семьи по предварительно заданным номерам. Вызовы повторяются три раза, если они остаются без ответа, то телефон отправляет текущее местоположение GPS на настроенные номера.

Важной особенностью телефона является то, что все основные настройки могут быть изменены только через службу под названием «CareTouch». Она также позволяет родителям вносить изменения в настройки удаленно из любой части мира. Устройство доступно в 5 цветах, в комплекте идет колыбель для зарядки. Ориентировочная цена 3500 руб.