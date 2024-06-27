Edifier представила беспроводные наушники W830NB

В последнее время на рынке появилось очень много беспородных наушников формата TWS, которые могут похвастаться активной системой шумоподавления с достаточно высоким уровнем эффективности. Но далеко не всем пользователям нравится такой формат наушников, которые что их легко потерять, у них достаточно ограниченное время автономной работы, плюс в определённых случаях их просто невозможно носить на улице (например, зимой под шапкой). Соответственно, фанаты полноразмерных моделей мечтают о доступных и при этом эффективных наушниках, которые могли бы полностью закрыть ухо пользователя и при этом предоставить те же преимущества, как у TWS-моделей. И новинка Edifier W830NB в этом плане подходит как никогда лучше — это очень интересная модель с высоким качеством звука.

Производитель делает акцент на том, что у данных наушников уровень активного шумоподавления достигает отметки в -45 дБ. Это значит, что даже в случае, если за пределами наушников есть шум такого уровня, то вы его просто не услышите. Для примера, фен на максимальных оборотах выдаёт 60-70 дБ шума. Так что это действительно мощная система подавления шума, плюс наушники ещё и пассивно защищают ваши уши от окружающего мира. Конечно, есть возможность гибко настраивать уровень мощности шумоподавления для различных сценариев жизни, имеется отличный звук, приятные амбушюры и стильный корпус. Стоимость пока что не называют, но нужно понимать, что этот бренд никогда не был дешёвым.
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