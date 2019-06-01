Единственный в этом году: Motorola не будет выпускать Moto Z4 Play или Moto Z4 Force

На днях компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, без лишнего шума и пафоса выпустила четвертое поколение флагманской линейки Moto Z — Moto Z4. Как оказалось, это будет единственный представитель Z в этом году.

Ожидалось, что вместе с Moto Z4 дебютирует и Z4 Play — наследник прошлогоднего Z3 Play. Также, по слухам, должен был выйти и Moto Z4 Force с топовым процессором Snapdragon 855. В прошлом году преемника у этой линейки не было, поэтому его ждали в этом году. Но сам производитель сообщил в Twitter, что Moto Z4 станет единственным представителем серии Z в этом году. Поэтому ни Moto Z4 Play, ни Moto Z4 Force ждать точно не стоит.

Похоже, сейчас основные продажи компании приходятся на серию Moto G. К тому же, недавно вышел смартфон Motorola One Vision с кинематографическим дисплеем, чипом Exynos 9609 и круглым вырезом для фронтальной камеры. Кроме того, продолжается работа над складным Motorola Razr.