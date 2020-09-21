Eizo представила свой первый сверхширокий изогнутый монитор FlexScan EV3895

Компания Eizo представила свой первый сверхширокий изогнутый монитор. FlexScan EV3895 разработывался специально для творческих людей и для современных офисов. Отличительной чертой монитора является широкий изогнутый экран. EIZO FlexScan EV3895 будет доступен в ноябре в черном и белом цвете.

37,5-дюймовая IPS-панель имеет разрешение 3840 на 1600 пикселей. Соотношение сторон 24 к 10, xастота обновления 60 Гц, широкие углы обзора 178 градусов, время отклика 5 мс. Монитор с 8-битной панелью покрывает 94% широкой цветовой гаммы DCI-P3 и 100% цветовой гаммы sRGB. Модель EV3895 позволяет работать в двух приложениях одновременно.

Eizo FlexScan EV3895 предлагает широкие возможности подключения. На задней панели есть порт USB-C 3.1, DisplayPort и 2 порта HDMI, два USB 3.1, четыре USB-A и порт Rj-45. Новинка оснащена двумя динамиками мощностью 1 Вт. Подставка позволяет регулировать высоту монитора, наклонять его и поворачивать на 70 градусов. Так же есть крепление VESA 100 на 100.
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