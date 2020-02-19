Philips анонсировала свой новый монитор 243B1 размером 23,8 дюйма. Оснащенный разрешением Full HD, технологией стыковки USB-C и возможностью подключения HDMI, а также широким спектром функций и технологий, разработанных для оптимального комфорта и производительности, этот монитор является отличным выбором для экологически ориентированных: он не только соответствует строгим экологическим стандартам, таким как ENERGY STAR, EPEAT и TCO, но и оснащен PowerSensor, который может сэкономить до 80% затрат на электроэнергию.

В частности, технологическая панель IPS размером 23,8 дюйма предлагает разрешение 1920 x 1080, время отклика G2G 4 мс, коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 250 кд / м2, углы обзора 178/178, глубину цвета 16,7 м и слегка расширенную цветовую гамму 107 % sRGB. Максимальная частота обновления составляет 75 Гц, но адаптивная синхронизация все еще поддерживается для VRR.

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Philips 243B1 оснащен технологией Flicker-Free и LowBlue Mode для защиты от усталости глаз, а также полностью регулируемой SmartErgoBase, которая позволяет поворачивать, наклонять и поворачивать дисплей для эргономичного комфорта и легкого кабеля управление. Простое подключение также гарантируется благодаря множеству опций, включая DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2, RJ45 и другие. Также имеется аудиовход и выход для наушников.Удобный и экологичный монитор Philips 243B1 поступит в продажу в марте 2020 года по цене 239 фунтов стерлингов.