Экологичный ноутбук Acer Chromebook Vero 514 оценен в 499 долларов

Компания Acer объявила о выпуске нового экологичного ноутбука Chromebook Vero 514. Модель отличается уникальной конструкцией, его можно легко разбирать, модернизировать, ремонтировать или утилизировать. "Acer Chromebook Vero 514 — это следующий шаг в реализации нашей миссии Earthion путем разработки экологически чистых продуктов, которые оказывают положительное воздействие на окружающую среду в компаниях, домах и школах наших клиентов» - сообщает компания.

Chromebook Vero 514 оснащен процессорами Intel Core 12-го поколения и графикой Intel Iris Xe. Аккумулятор с быстрой зарядкой может зарядить ноутбук до 50% всего за 30 минут. Заявленная автономность достигает 10 часов. Ударопрочный корпус ноутбука выполнен из металла. Новинка имеет 14-дюймовый дисплей Full HD с антибликовым покрытием Corning Gorilla Glass. Есть встроенная веб-камера и поддержка звука DTS. Другие функции включают: Wi-Fi 6E, USB Type-C, USB 3.2 Type-A и HDMI.

Рекомендованная цена Acer Chromebook Vero 514 составляет 499 долларов. Дебютирует ноутбук в октябре 2022 года.