Экран OnePlus 7 Pro уже оценили в лаборатории DisplayMate

Официальный анонс флагманского смартфона OnePlus 7 Pro состоится только 14 мая, а специалисты лаборатории DisplayMate Technologies уже успели протестировать экран грядущей новинки. Да не просто протестировать, а присвоить ему самую высокую оценку А+. Подробности, включая имя поставщика дисплея, будут опубликованы в день презентации.

Напомним, что слухи прочат флагману чипсет Snapdragon 855, варианты с 6/8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ флэш-памяти (UFS 3.0), а также аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и аптертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.